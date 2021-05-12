Зеленський нагородив прикордонника Пронька, пораненого під час нападу в Генконсульстві України в Санкт-Петербурзі

Президент України звідзначив офіцера-прикордонника, який дістав ножові поранення під час виконання обов'язків у Генконсульстві України в Санкт-Петербурзі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДПСУ.

Капітан Дмитро Пронько нагороджений медаллю "За бездоганну службу" III ступеня відповідно до Указу Президента України 182/2021 про відзначення державними нагородами України.

Також читайте: Росіянина Смоленського, який напав на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі, відправили в СІЗО

Нагадаємо, що 19 лютого цього року в Санкт-Петербурзі, в Генеральному консульстві України, на військовослужбовця Держприкордонслужби, який виконує завдання з охорони закордонних дипломатичних установ України, напав чоловік з ножем. Він завдав прикордоннику декілька ножових поранень. Росіянин без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця одразу, щойно йому відчинили двері. Лише завдяки реакції прикордонника, нанесені йому поранення виявилися несмертельними. Співробітники Генконсульства України негайно викликали на місце швидку допомогу. До її приїзду інший військовослужбовець Державної прикордонної служби України надав пораненому первинну медичну допомогу.

Наразі військовослужбовець почувається добре та продовжує виконувати службові обов’язки.