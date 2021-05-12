РФ не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від кордону України: техніка залишається, перекидається лише особовий склад, - Таран

Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від кордону України, повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

"За даними, які я отримав сьогодні вранці, Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від нашого кордону. Зокрема, ми спостерігаємо, за даними нашої розвідки, інформацією, яку ми отримуємо від розвідок наших західних партнерів, - Росія дуже повільно відводить війська. Відводить - це так, але дуже повільно, і те, що вони обіцяли до травня вже відвести війська, не відповідає дійсності", - сказав він на спеціальній сесії Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таран зазначив, що наразі відведена кількість військ становить приблизно 4 тис. військовослужбовців.

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"Водночас важливо зазначити, що на нашому північному кордоні з РФ техніка залишається, відводять лише війська, а ми знаємо, що головним чинником, який не так швидко дає змогу пересувати війська, є необхідність пересування техніки. Тому якщо техніка залишається, перекидання особового складу не становить значної складності", - додав він.