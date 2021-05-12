Встановлено загибель 34 дітей унаслідок конфлікту на Донбасі, майже 100 поранено, 18 - отримали інвалідність, - Мамедов
Про це заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У Луганській і Донецькій областях на цей момент встановлено загибель 34 дітей, поранених - майже 100. Інвалідність отримали 18", - уточнив він.
"Насправді, діти війни - це дуже трагічна і болюча проблема, яку ми вивчаємо в межах нашої координації з правоохоронними органами. За офіційними даними, понад 33 тисячі дітей мають статус постраждалих. До речі, знаєте, що зараз дає статус потерпілого? Безкоштовне харчування в школі", - підкреслює заступник генпрокурора.
За інформацією Мамедова, на лінії зіткнення проживають приблизно 37 тисяч дітей.
"Уже зараз потрібно думати, як вони будуть інтегровані в мирне життя. Відповіді на ці питання міг би дати інструмент перехідного правосуддя, проєкт концепції якого перебуває на розгляді в Офісі Президента", - підсумував він.
Повний текст інтерв'ю із заступником генпрокурора Гюндузом Мамедовим читайте тут.