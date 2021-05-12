Ляшко про COVID-вакцинацію 50% громадян до 24 серпня: "Потенційно ми її можемо виконати"

Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати мету з вакцинації від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня. Таке завдання поставив президент Володимир Зеленський.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, МОЗ розписав, скільки потрібно робити щеплень щомісяця - 5,6 млн.

"Перевірили наші потужності, коли надійшло 364 тис. доз вакцини AstraZeneca. На початку великодніх свят відкрилося 1700 пунктів вакцинації - за ці два дні провели 70 тис. і 74 тис. щеплень. Тобто, система здатна робити близько 100 тис. щеплень на добу . Це тільки з задіяними пунктами щеплень, яких відкрилося 60%", - зазначив заступник міністра.

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Ляшко підкреслив, що після задіяння всіх 3200 пунктів щеплень і 500 мобільних бригад кількість щеплень значно зросте. Також в планах міністерства - відкрити в містах-мільйонниках центри щеплень.

"Наша спроможність – це робити близько 10 млн щеплень на місяць. Наразі лише питання в доступності та наявності вакцин. Президент поставив задачу знайти можливості і наблизити постачання, щоб організувати максимально щеплення до Дня Незалежності – є ціль вакцинувати 50%. Потенційно ми її можемо виконати, будемо намагатися виконати шляхом пришвидшення і пошуку нових доставок", - заявив заступник голови МОЗ.

Україна також звернулася до COVAX, щоб розглянути можливість пріоритезувати поставки вакцин саме на червень.

"Будемо робити все для того, щоб виконати доручення, яке дали президент і прем'єр-міністр України. (Точної) цифри (вакцинованих. - Ред.) не можемо назвати, будемо робити все, щоб вакцинувати якомога більше людей", - зазначив заступник міністра.

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