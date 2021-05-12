Приватизація "Мотор Січі": ексголові ФДМ Прядку висунули підозру - суд звільнив його від відповідальності через закінчення термінів давності

Колишньому очільнику Фонду державного майна Володимиру Прядку висунули підозру в недбалості через проведення приватизації "Мотор Січі" в 1993 році. Печерський районний суд Києва звільнив його від кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності.

Про це свідчить рішення суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.с

Прядко в 1991 році став першим в історії незалежної України головою Фонду держмайна. Він обіймав цю посаду до серпня 1994 року.

У червні 1993 року він дозволив приватизацію колишнього державного заводу "Моторобудівник" у Запоріжжі, який був перейменований на "Мотор Січ".

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За версією слідства, яке почалося тільки в поточному році, під час приватизації заводу було допущено низку незаконних дій.

Так, глава Фонду держмайна Прядко на місяць затягнув з термінами формування комісії з приватизації, а також незаконно призначив представником ФДМ в інвентаризаційній комісії гендиректора "Мотор Січі".

Крім того, слідство вважає, що сама інвентаризація була проведена з порушенням норм і регламентів і з заниженням вартості активів підприємства.

Попри порушення, Прядко затвердив пакт оцінки майнового комплексу із заниженими показниками, а потім затвердив план приватизації.

"Висновком від 16.03.2021 фахівців Державної аудиторської служби встановлено порушення передприватизаційного і приватизаційного процесу ДП "Мотор Січ" через мінімізацію вартості приватизації державного майна, заниження розміру статутного фонду у більш ніж 30 разів, чим державі завдано збитків (шкоди) в розмірі не менше, ніж на суму 18 372 587 857 гривень", - сказано в судовому рішенні.

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Термін притягнення до відповідальності за цей злочин становить 5 років, і він закінчився.

У зв'язку з цим наприкінці квітня Печерський суд розглянув клопотання про звільнення Володимира Прядка від кримінальної відповідальності. Сам обвинувачений своєї провини в злочині не визнав, але клопотання підтримав. Він мотивував це літнім віком (73 роки) і незадовільним станом здоров'я

У результаті суд ексглаву ФДМ звільнив від кримінальної відповідальності й закрив справу проти нього.

Нагадаємо, у березні 2021 року секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що "Мотор Січ" незабаром перейде у держвласність. Пізніше президент Володимир Зеленський ввів у дію це рішення РНБО.

Антимонопольний комітет України відхилив четверту заявку китайських інвесторів на концентрацію контрольного пакета акцій "Мотор Січі", подану наприкінці 2020 року, у зв'язку з уведенням у січні 2021 року санкцій проти них рішенням РНБО й указом президента.