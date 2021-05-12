У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий. ФОТОрепортаж

Між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет і кілька разів вистрілив в опонента. Правопорушника затримали патрульні поліцейські, а потерпілого доставили в лікарню для надання необхідної допомоги. Розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на вулиці Волгоградській між двома незнайомцями відбувається конфлікт та чути постріли. За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що між 33-річним потерпілим та його знайомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник дістав пістолет, кілька разів вистрілив у бік опонента та втік.

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Отримавши прикмети нападника, працівники поліції обстежили прилеглу територію та неподалік від місця скоєння правопорушення помітили чоловіка, схожого за описом. Його зупинили для перевірки та під час поверхневого огляду виявили у нього предмет, схожий на травматичний пістолет.

З місця події експерти вилучили пістолет та гільзу, які в подальшому будуть направлені на експертизу. Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а потерпілого госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги. Затриманий – місцевий мешканець, 1974 року народження.



Фото: сайт МВС

Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та наразі проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин події. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Як повідомляє ДТП.kiev.ua, в результаті стрілянини був госпіталізований з вогнепальними пораненнями один чоловік, іншого затримали на місці.







Фото: ДТП.kiev.ua/Telegram