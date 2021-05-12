Військовослужбовці ЗСУ вже мислять по-натівськи, - Таран

Україна на шляху до набуття критеріїв членства в НАТО зробила вже достатньо, щоб мати можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив Міністр оборони України Андрій Таран, звернувши увагу, що рішення про надання Україні ПДЧ має ухвалити політичне керівництво держав-членів НАТО.

"Головне не стандарти, а наша готовність їх впровадити, не калібри, а зміна мислення. Ми значно просунулися в цьому напрямі. На теперішній час Збройні Сили України мислять по-натівськи", - підкреслив Андрій Таран.

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Як повідомлялося, саміт НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, відбудеться без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).