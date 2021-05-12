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Військовослужбовці ЗСУ вже мислять по-натівськи, - Таран

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Військовослужбовці ЗСУ вже мислять по-натівськи, - Таран
Україна на шляху до набуття критеріїв членства в НАТО зробила вже достатньо, щоб мати можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив Міністр оборони України Андрій Таран, звернувши увагу, що рішення про надання Україні ПДЧ має ухвалити політичне керівництво держав-членів НАТО.

"Головне не стандарти, а наша готовність їх впровадити, не калібри, а зміна мислення. Ми значно просунулися в цьому напрямі. На теперішній час Збройні Сили України мислять по-натівськи", - підкреслив Андрій Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті НАТО в червні рішення про ПДЧ для України не буде ухвалено, але для нас важливо почати цю дискусію, - Кулеба

Як повідомлялося, саміт НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, відбудеться без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Топ коментарі

  • belge
    Ну, с оружием как-то двинулось. Нам бы ещё генералов НАТОвских прикупить, вместо того фуфла, что имеем. Военнослужащие ВСУ уже мыслят по-натовски, - Таран - Цензор.НЕТ 6339
  • Fjall_Raven
    чтение мыслей? как бонус к основной старой программе ))
    Знаменитый бомбейский брамин-йог) сын Крепыша
    Любимец Рабиндраната Тагора Иоканаан Марусидзе
    (Заслуженный артист союзных республик). Номера по опыту Шерлока Холмса. Индийский факир. Курочка невидимка. Свечи с Атлантиды. Адская палатка. Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. Материализация духов и раздача слонов. Входные билеты от 50 к. до 2 р.
  • Любов Гигар 7213b4bd
    якщо немає можливості по-НАТОвськи воювати, то залишається тільки "мислити" від слова маслати
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