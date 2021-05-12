Проводяться обшуки в "Спецжитлофонді" в Києві за фактом розкрадання понад 10,5 млн грн, - прокуратура

Подольська окружна прокуратура м.Києва зі столичним управлінням спецрозслідування Національної поліції України проводять обшуки в офісі КП "Спецжитлофонд" і в приміщеннях підрядних організацій в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, в 2018-20 рр. між КП "Спецжитлофонд" і підрядним підприємством було укладено низку договорів підряду на виконання будівельних робіт. Керівник підрядної організації вступив у змову з посадовими особами "Спецжитлофонд", які підписали акти прийому виконаних будівельних робіт без фактичного їх виконання в повному обсязі і якості.

Зазначається, що 12 травня 2021 року на підставі постанови суду в приміщеннях "Спецжитлофонд", а також в офісах групи компаній, пов'язаних з підрядною фірмою, розпочаті обшуки з метою виявлення доказів і фіксації відомостей про обставини скоєння кримінальних злочинів.

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Раніше повідомлялося, що правоохоронці обшукують "Київзеленбуд" у справі про ухилення від сплати податків на 30 млн гривень.