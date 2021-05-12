Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран зазначає, що в Україні необхідно підсилювати протиповітряну оборону (ППО), оскільки РФ може в будь-який момент завдати ракетного удару.

"Я як міністр оборони вважаю, що нам потрібно ще багато чого зробити, щоб посилити протиповітряну оборону в країні. В першу чергу, це стосується протиракетної оборони. Тому що ми знаємо, що у Російської Федерації є велика кількість крилатих ракет, які можуть у будь-який час завдати удару по території України", - сказав Таран журналістам після виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У той же час глава відомства не став обговорювати питання фінансування державного оборонного замовлення і його наповнення тих чи інших озброєнням, в тому числі, в частині проєкту оперативно-тактичного ракетного комплексу. "Як фінансується і що належить до включення в державне оборонне замовлення, належить до категорії державної таємниці. Я не хочу обговорювати", - сказав він.

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Також міністр оборони підтвердив слова президента України Володимира Зеленського про часткове відведення російських збройних формувань від українських кордонів, що спостерігається, а також про часткове зниження снайперської активності на сході України. При цьому, за словами Тарана, "спостерігається одночасне збільшення використання проросійськими збройними формуваннями безпілотних літальних апаратів на сході країни".