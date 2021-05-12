До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані на 80-90% кадровими військовослужбовцями і на 10-20% - контрактниками, - Хомчак

До 2025 року Збройні Сили України будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

"До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90 відсотків та військовослужбовцями, які підписали контракт на службу в резерві, на 10-20%", - сказав Хомчак.

За словами Хомчака, вже цього року планується, що всі органи військового управління набудуть повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах.

Виконання заходів із підготовки персоналу сил оборони військового резерву передбачає укомплектування Збройних сил професійним всебічно підготовленим та вмотивованим персоналом, заявив головнокомандувач.

Хомчак пояснив, що передбачається "впровадження способу доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації".

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Крім того, планується розвиток системи військової освіти, охорони здоров’я і соціального захисту військовослужбовця. Важливим є аспект підвищення ролі сержантського та старшинського складу, зазначив Хомчак.

Головнокомандувач заявив, що "наявність запасу достатнього військово навченого людського ресурсу забезпечить доукомплектування ЗСУ під час мобілізації, розгортання системи територіальної оборони, а також для поповнення можливих втрат під час відсічі збройної агресії".