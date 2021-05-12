МЗС протестує через візит депутатів "Єдиної Росії" на окупований Донбас: Участь українців з нав'язаними паспортами РФ у виборах до Держдуми поставить під сумнів їхню легітимність

Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв'язку з неузгодженим візитом керівництва і депутатів партії "Єдина Росія" на тимчасово окуповані Російською Федерацією території Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в коментарі речника МЗС України, оприлюдненому пресслужбою зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглядаємо приїзд російських депутатів як елемент російської передвиборчої кампанії напередодні вересневих виборів до Державної думи РФ. Поїздка яскраво ілюструє занепад підтримки "Єдиної Росії" серед російського населення, яку провладна партія РФ нині намагається компенсувати за рахунок залучення мешканців тимчасово окупованих територій України", - зазначається в коментарі.

Також підкреслюється, що участь у виборах до Держдуми РФ українських громадян з нав'язаними окупаційною адміністрацією російськими паспортами ставить під сумнів їхню легітимність.

"Такі дії російської сторони підривають політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, йдуть у розріз із зобов’язаннями Росії в рамках Мінських домовленостей та домовленостей лідерів Нормандського формату", - додали в МЗС України.

У відомстві також закликають громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, не брати участь в протиправних російських плебісцитах.

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