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Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом двох-трьох років, - Таран

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Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом двох-трьох років, - Таран
Міністр оборони України Андрій Таран розповів про положення Стратегії воєнної безпеки країни. Вони передбачають збільшення військово-морського потенціалу України для посилення засобів оборони в Азово-Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Мінборони, передає Цензор.НЕТ.

Таран зазначив, що для нього пріоритет - розвиток Військово-морських сил України.

"Реалізація вже закладених проєктів дасть змогу протягом двох-трьох років значно відновити спроможності ВМС", - зазначив міністр.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    _У них всё хорошее - в будущем. Всё плохое для народа - прямо сейчас. И скорей за всё у нас нет этих 2-3 лет.
  • Small Jerboa
    Пять лет РЖАЛИ над катерами, что Порошенко строил и покупал.
    Затем два года УНИЧТОЖАЛИ все, что строил и покупал Порошенко.
    А теперь, ВДРУГ обещают все, что успели порушить - восстановить?
    Что-то СЛАБО вериться в ваши обещалки...
    Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран - Цензор.НЕТ 9458
  • Envoy
    Через два-три года уже будет десять лет войны .
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