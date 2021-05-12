Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом двох-трьох років, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран розповів про положення Стратегії воєнної безпеки країни. Вони передбачають збільшення військово-морського потенціалу України для посилення засобів оборони в Азово-Чорноморському регіоні.