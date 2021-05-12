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"Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила. ФОТО

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"Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила. ФОТО
У Кирилівці Запорізької області на узбережжі знайшли мертвого крокодила, зоозахисники вважають, що тварина стала жертвою фотопослуг.

Відповідну інформацію оприлюднила на сторінці в фейсбуці організація Всеукраїнського гуманістичного руху UAnimals, передає Цензор.НЕТ.

"Жертва фотопослуг Фотографи кажуть про те, що люблять тварин, яких експлуатують? Розповідають, що рятують їх і піклуються про них? Вкотре нагадуємо, що це брехня! У курортному селищі Кирилівка на пляжі знайшли тіло мертвого крокодила. Не похованого, а просто викинутого, наче сміття", - йдеться в пості.

Зоозахисники розповіли, що влітку саме на цьому морському курорті відпочиваючим пропонували зробити фото з екзотичною твариною.

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UAnimlas закликає Верховну Раду схвалити законопроєкт 2351 (Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу), а відпочиваючих - відмовитися від фотопослуг з тваринами.

В обласному управлінні Нацполіції Укрінформу прокоментували, що ніяких заяв щодо загибелі рептилії від зоозахисних організацій до них не надходило.

Жертва фотопослуг: у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила 01
Жертва фотопослуг: у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила 02

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    "Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 9413
  • Myroslav Hrabovsky
    Цирки, зоопарки, полювання, фотостудії і взагалі використання тварин в комерційних цілях ЗАБОРОНИТИ!!!! Глобально!!!
  • Igor L
    Крокодили каймани живуть в дикий природі 60 років! Він помер від неправильного поводження з ним рабовласників. Потрібно заборонити використання тварин для фотографування.
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