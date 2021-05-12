Україна буде членом НАТО, це підтверджено і генсеком Альянсу, і міжнародними колегами, - віцепрем'єрка Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна точно стане членом НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Україна буде членом НАТО, це вже підтверджено і генеральним секретарем, і зокрема американськими, французькими і німецькими колегами. Звичайно, цей процес достатньо тривалий. Наприклад, Північна Македонія рухалася у напрямку виконання тільки ПДЧ фактично 20 років. Лише сьогодні ми починаємо дискурс щодо отримання ПДЧ – це робота, яка триватиме кілька років, але паралельно з цим ми робимо великий вклад в колективну безпеку, беремо участь фактично у всіх доступних навчаннях НАТО, підвищуємо взаємосумісність наших військових підрозділів з натівськими, долучаємося до формування стратегії НАТО щодо чорноморської безпеки", - зазначила віцепрем’єрка.

За її словами, сам процес євроатлантичної інтеграції вже відбувається, він незворотний.

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"Політичне рішення буде прийнято. Я впевнена, що в найближчі роки, хоча не все залежить від України, але підтвердження, що ми будемо членами НАТО, вже є. Тому важливо, що ми зараз починаємо цю роботу, політичні перемовини", - додала Стефанішина.