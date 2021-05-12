Литва допоможе Україні з вакцинацією від COVID-19, - спікерка Сейму Чмиліте-Нільсен

Литва готова допомогти Україні в питанні вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19 і надати вакцину, зокрема, для жителів Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила голова Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

"Ми не обійшли стороною тему ковіду і вакцинації. Я запевнила, що ми також долучимося до вакцинації в Україні. Дуже символічно, але ми хочемо, щоб ця вакцина допомогла в районах Донбасу", - сказала Чмиліте-Нільсен на спільному брифінгу зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Разумков, в свою чергу, подякував спікеру литовського Сейму за позицію, яку займає Литва щодо територіальної цілісності та обороноздатності України, за допомогу, яку Україна отримує "і в плані гуманітарної допомоги, і в плані вакцинації, і в плані інших спільних напрацювань", які існують між парламентами України та Литви та групами дружби обох держав.

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