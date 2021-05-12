Уруський про реформу Укроборонпрому: Планується створення двох керуючих компаній
Вони складатимуться із шести і трьох холдингів відповідно. Про це під час виступу на форумі "Україна 30" розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, "Оборонні системи" і "Аерокосмічні системи" - це керуючі компанії, які будуть займатися розробками стратегій і залученням інвестицій.
До складу "Оборонних систем" попередньо увійдуть шість холдингів:
- "Авіаремонт";
- "Бронетехніка";
- "Високоточна зброя";
- "Боєприпаси й спеціальна хімія";
- "Радарні системи";
- "Морські системи".
"Аерокосмічні системи" складатимуться з трьох холдингів:
- "Авіаційні двигуни";
- "Антонов";
- "Ракетно-космічний центр" Південний ", до якого увійдуть корпоратизовані підприємство, які сьогодні знаходяться в сфері управління Державного космічного агентства України.
"Компанії перебуватимуть у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей і промисловості. В ході їх створення будуть створені і реалізовані, прийняті в країнах ЄС і НАТО правила корпоративного управління: виконавчі директорати, наглядові ради та інше", - заявив Уруський.