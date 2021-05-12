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Уруський про реформу Укроборонпрому: Планується створення двох керуючих компаній

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У ході реформи оборонно-промислового сектору в Україні планують замість державного концерну "Укроборонпром" створити дві керуючі компанії - "Оборонні системи України" та "Аерокосмічні системи України".

Вони складатимуться із шести і трьох холдингів відповідно. Про це під час виступу на форумі "Україна 30" розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, "Оборонні системи" і "Аерокосмічні системи" - це керуючі компанії, які будуть займатися розробками стратегій і залученням інвестицій.

До складу "Оборонних систем" попередньо увійдуть шість холдингів:

  • "Авіаремонт";
  • "Бронетехніка";
  • "Високоточна зброя";
  • "Боєприпаси й спеціальна хімія";
  • "Радарні системи";
  • "Морські системи".

"Аерокосмічні системи" складатимуться з трьох холдингів:

  • "Авіаційні двигуни";
  • "Антонов";
  • "Ракетно-космічний центр" Південний ", до якого увійдуть корпоратизовані підприємство, які сьогодні знаходяться в сфері управління Державного космічного агентства України.

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"Компанії перебуватимуть у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей і промисловості. В ході їх створення будуть створені і реалізовані, прийняті в країнах ЄС і НАТО правила корпоративного управління: виконавчі директорати, наглядові ради та інше", - заявив Уруський.

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