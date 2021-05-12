Сьогодні Медведчук з'явиться в Офіс генпрокурора для участі в слідчих діях, - адвокати
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "112 канал", посилаючись на адвокатів Медведчука - Каміля Кирпичова і Людмилу Чередниченко.
"Віктор Медведчук має намір сьогодні з'явитися до Генпрокурора для участі в слідчих діях і довести абсурдність усіх висунутих проти нього звинувачень", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.