Заступник глави МВС Геращенко про стрілянину в казанській школі: "Як показує світовий досвід, запобігти такому теракту дуже і дуже складно"

Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував ситуацію з розстрілом школярів у Казані 11 травня, в результаті чого загинули не менше 10 осіб, і розповів, як запобігти подібному в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Давайте говорити відверто, досі науці невідомо, чому в той чи інший момент людей переклинює, і вони роблять щось таке, що змушує здригатися нас усіх. В Україні, на щастя, не було таких масштабних терактів і вбивств, як це було в США чи те, що ми бачили сьогодні (11 травня – ред.) в Казані. Але минулого року в Луцьку людина захопила рейсовий автобус. І якби з нею Нацполіція не провела переговори і людина не здалася б, то ми мали б багато жертв. Чому ця людина це зробила (в Луцьку – ред.), і зараз сидить за ґратами – це питання до науковців, до медиків, до психіатрів. Не завжди можна знати, що хтось, кого ми вважали нормальною людиною, починає робити страшні речі, як це було в Казані. І досі неможливо встановити, хто і в який момент зірветься і почне робити такі речі. Стріляє не зброя, стріляє людина", - заявив Геращенко.

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Він наголосив, що школярів у Казані розстрілювали зі звичайної мисливської рушниці.

"У нас в Україні на обліку перебуває близько 1,2 млн мисливських рушниць, кожною з яких, якщо використовувати для вбивства, можна натворити жахливих речей. Але ще раз хочу сказати, що це питання девіації або психічних розладів окремих людей. Цей випадок показав, що краще зброю не видавати тим особам, у яких є психічні розлади. Але потрібно, якщо ви бачите, що якась людина, має психічні відхилення, якщо вона каже, що піде когось вбивати, телефонувати в поліцію. Ми будемо вивчати такі факти і будемо, можливо, попереджати такі злочини. Хоча, як показує світовий досвід, запобігти такому теракту дуже і дуже складно", - зазначив заступник глави МВС.

Раніше повідомлялося, що 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл.