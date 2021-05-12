Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Зазначається, що йдеться про заяву Дмитра Гордона 7 травня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"7 травня цього року в ефірі токшоу "Свобода слова" відомий журналіст Дмитро Гордон випустив на свободу деякі слова, які повинні мати наслідки. Конкретно він заявив і зробив це у формі твердження, що п’ятий Президент України Порошенко "вступив у злочинну змову з Путіним і наказав в рамках цієї злочинної угоди українській армії полишити Маріуполь... У Дмитра Гордона є давня історія його коментарів щодо політики п’ятого Президента. Ніхто не оскаржує його право не любити Порошенка і говорити про це. Однак йдеться про зловживання свободою слова", - підкреслив адвокат Ілля Новіков.
За його словами, наклеп, навіть якщо він супроводжується словами "я вважаю", "це моя думка", а далі йде не думка, а ствердження, не має імунітету.
"Ми анонсуємо, що найближчим часом, найближчими днями, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде поданий перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним розповсюдження цього твердження", – зазначив правозахисник.
"У Дмитра Гордона буде можливість висловитися з цього приводу. Якщо він вважає, що це все ж таки думка, а не твердження, він може про це сказати – що він не знає про це достовірно, а він так думає. У нього буде можливість повідомити, які у нього є докази, якщо вони є. Я думаю, що їх немає", – додав Новіков.
Адвокат заявив, що у Гордона буде можливість дати пояснення не у форматі токшоу, яке мало до чого зобов'язує, а у форматі формалізованої судової процедури.
"До цього давно йшло, і очевидно цей момент настав. Ми обрали такий спосіб повідомити про це публічно, тому що Гордон є публічною особою. А питання про свободу слова – це важливе питання. І зловживання свободою слова – це його складова частина. І про це потрібно говорити вголос", – підсумував Новіков.