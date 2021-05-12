Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп

Україна з 11 травня знову почала безпосередньо купувати електроенергію в Російській Федерації, до цього поставки здійснювались в обхід, транзитом через Білорусь.

Про це повідомив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

"Лише 5 днів минуло з візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну, а українським чиновникам вистачило нахабства відновити прямі закупівлі струму з Російської Федерації. 11 травня увечері запланована поставка з країни-агресора - 100 МВт", - повідомив нардеп.

Наливайченко наголосив, що проблема імпорту електричного струму з Росії порушувалася під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до України. За інформацією нардепа, американська сторона висловила стурбованість загрозою енергетичній безпеці України, яку потенційно несе російський імпорт.

"Нагадаю, під час візиту делегація США чітко заявила: енергетична безпека є пріоритетом державної політики. І не має бути жодної корупції в енергетичній сфері, яку сьогодні уособлює керівництво НКРЕКП", - додав нардеп.

Ексглава СБУ зазначив, що Україна вже витратила 1 млрд грн на електроенергію з країни-агресора.

Нагадаємо, Україна почала імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. Від початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорту електричного струму з Росії та Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Попри публічні заяви президента Володимира Зеленського та голови уряду Дениса Шмигаля, поставки досі тривають. Публічно імпорт відстоює керівництво НКРЕКП, глава якої Валерій Тарасюк заявив про користь імпорту під час лютневого виступу у Верховній Раді.