Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков

У Кремлі заявили, що кум Путіна Віктор Медведчук не звертався за політичним притулком. Крім того, в Росії не збираються втручатися в цей процес.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Наскільки ми знаємо з повідомлень ЗМІ, сам Медведчук перебуває в Україні і ні за яким політичним притулком ні до кого не звертався - перше. Друге - ми не збираємося втручатися в ці процеси, це внутрішні справи України, але, звичайно, ми спостерігаємо за цим найретельнішим чином, і ми хотіли б переконатися, що за цією справою не стоїть якесь переслідування за політичними мотивами, якась кампанійщина, яка пов'язана виключно з бажанням позбутися політичних конкурентів. Це було б, звичайно, неприпустимо з точки зору сучасної держави", - зазначив прессекретар Путіна.

Пєсков додав, що Росія навряд чи зможе надати йому якусь допомогу.

"Все-таки ми переконані, що він є проукраїнським політиком, він є українським політиком, тільки щодо багатьох інших політиків в Україні він дотримується точки зору про необхідність нормалізації та підтримки на належному рівні взаємин між Україною і Російською Федерацією", - додав він.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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