Сьогодні Кабмін ухвалить постанову про створення Бюро економічної безпеки. Це остаточний кінець маски-шоу, - Шмигаль

Сьогодні, 12 травня, Кабмін у ході виїзного засідання ухвалить постанову про створення Бюро економічної безпеки.

Про це, відкриваючи засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання історичне для історії сучасної України. Сьогодні уряд ухвалить постанову, якою буде створено Бюро економічної безпеки, яке отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатися всіма злочинами у сфері економіки. Створення Бюро економічної безпеки - це нова сторінка у відносинах держави і бізнесу. Це один із фінальних кроків на шляху до ліквідації податкової міліції. Це закінчення часів силового тиску на бізнес, це остаточний кінець маски-шоу, це новий аналітичний підхід до розслідування у сфері фінансово-економічних злочинів", - зазначив прем'єр.

Також читайте: До комісії з обрання глави Бюро економічної безпеки хочуть потрапити депутати контрабандиста Павлюка, Коломойського та акцизний фальсифікатор, - Шабунін