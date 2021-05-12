Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт Стефанчука про дерадянізацію українського законодавства, - "слуга народу" Кравчук

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді підтримати за основу проєкт закону №4284 "Про дерадянізацію законодавства України" авторства віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала заступниця глави комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт передбачає очищення нашого законодавства від термінологічної радянщини – трудящий стане працівником, а власник – роботодавцем. На часі також вилучення згадок про СРСР, Жовтневу революцію", - написала Кравчук.

Як зазначила народна депутатка, в законопроєкті йдеться також про необхідність розробити нові проєкти Житлового кодексу і Кодексу законів про працю.

"Всього пан Руслан Стефанчук нарахував 249 актів, виданих Верховною Радою і Президією Верховної Ради Української РСР, які мають право залишитися хіба що на сторінках історії", - розповіла Кравчук.

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