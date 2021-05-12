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Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт Стефанчука про дерадянізацію українського законодавства, - "слуга народу" Кравчук

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Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт Стефанчука про дерадянізацію українського законодавства, - "слуга народу" Кравчук
Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді підтримати за основу проєкт закону №4284 "Про дерадянізацію законодавства України" авторства віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала заступниця глави комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт передбачає очищення нашого законодавства від термінологічної радянщини – трудящий стане працівником, а власник – роботодавцем. На часі також вилучення згадок про СРСР, Жовтневу революцію", - написала Кравчук.

Як зазначила народна депутатка, в законопроєкті йдеться також про необхідність розробити нові проєкти Житлового кодексу і Кодексу законів про працю.

"Всього пан Руслан Стефанчук нарахував 249 актів, виданих Верховною Радою і Президією Верховної Ради Української РСР, які мають право залишитися хіба що на сторінках історії", - розповіла Кравчук.

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Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт Стефанчука про дерадянізацію українського законодавства, - слуга народу Кравчук 01
Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт Стефанчука про дерадянізацію українського законодавства, - слуга народу Кравчук 02

Топ коментарі

  • Igor L
    Ми зараз не тим займаємось, потрібно збільшувати ЗСУ до 400 тис. військових а потім до 600 тис. військових, вводити воєнний стан і відновлювати ядерну зброю!
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Чё там в Жилищном кодексе ввели норму,что теща не имеет права сдавать зятю жилплошадь?А зять при этом получает компенсацию на работе? Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6254
    Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6320
  • Гонта Київський
    Кто-нибудь за последние два года может вспомнить хоть что-нибудь, что эти ЗЕбильные выродки сделали во благо граждан Украины?
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