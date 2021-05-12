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Данілов про 13 олігархів: "Питання стоїть принципово: держава має ліквідувати "п'яту колону"

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Данілов про 13 олігархів: "Питання стоїть принципово: держава має ліквідувати "п'яту колону"
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав основну ознаку групи олігархів. А також заявив, що держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати "п'яту колону".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов повідомив у Facebook.

За словами секретаря РНБО, олігархічна система є однією з основних загроз національній безпеці поряд з військовою агресією Російської Федерації.

"Країна на довгі роки опинилася надійно замкненою в щільному олігархічному трикутнику - олігархічної економіки, яка породжувала монополії, що призводило до корупції", - зазначив Данілов.

Він підкреслив, що олігархи чинять шалений опір будь-яким системним реформам, які загрожують їхньому домінуючого положенню в економічній сфері і впливу на державні інститути.

"На мою думку, за попередньою оцінкою, в Україні є 13 осіб, яких можна зарахувати до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи - вплив на владу", - додав секретар РНБО.

"Питання стоїть принципово: держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати "п'яту колону" як найближчі завдання, які стоять перед нами", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів деталі підготовки законопроєкту про олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб, - Данілов

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Он подчеркнул, что олигархи оказывают яростное сопротивление любым системным реформам"

    Источник: https://censor.net/ru/n3264795

    У Зели оригинальний метод борьбы с олигархами, назначать их шестерок премьер-министрами.
  • Andriy Kalnyshevsky
    То есть зеленский олигарх?
  • 18c49ed2
    Так он их кукла

    Основна ознака олігархів - це вплив на владу, - Данілов - Цензор.НЕТ 6529
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