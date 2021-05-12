В Україні пандемія COVID-19 іде на спад, - Шмигаль

Ситуація з коронавірусом в Україні істотно покращилася. Активно триває кампанія з вакцинації від COVID-19.

Про це, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні пандемія йде на спад, всі області вийшли з "червоної зони"... Це в черговий раз демонструє, що адаптивний карантин і спільна робота уряду і влади на місцях дає свої результати", - зазначив прем'єр.

Він також уточнив, що нині в Україні активно триває кампанія з вакцинації від коронавірусу, що є головним елементом на шляху подолання пандемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про COVID-вакцинацію 50% громадян до 24 серпня: "Потенційно ми її можемо виконати"

"Всі, хто записався на щеплення через портал або додаток "Дія", будуть вакцинуватися на вихідних. Вчора така ініціатива була підтримана на нараді з президентом. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення в кабінети щеплень", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також нагадав, що 11 травня Всесвітній банк виділив Україні 90 млн доларів, які спрямують в тому числі на кампанію з вакцинації від коронавірусу.

За словами Шмигаля, на сьогодні Україна вже законтрактувала понад 40 млн доз вакцини від COVID-19 на поточний рік.