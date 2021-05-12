Закон про мобілізацію резервістів в особливий період дозволить швидко залучити особовий склад для виконання завдань на сході України, - Порхун

Закон про мобілізацію резервістів в особливий період дає можливість у короткі терміни мобілізувати особовий склад для виконання завдань на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві у середу.

"Можна трактувати цю ініціативу двояко, але насамперед, це дасть можливість швидко мобілізувати особовий склад у підрозділи, які виконують завдання за призначенням на сході нашої країни. І цим законом знято деякі показники: немає 30 днів або ще скількись, а чітко визначено, що ветерани, які підписали контракти з військовими частинами і перебувають у резерві номер один, які й так мають прибути до військової частини, але цей закон обмежує терміни прибуття ... тобто не потрібно проходити "коло", як було у 2014 році: це військкомат, прохання направити до військової частини, в якій ти себе бачиш, а ти маєш прибути в ту військову частину, до якої приписаний", - пояснив Порхун.

Він також підкреслив, що таким чином ЗС України можуть за короткий час набути бойової здатності й укомплектовані військові частини після бойової злагодженості в пунктах постійних дислокацій можуть висуватися на виконання бойових завдань щодо захисту української держави.

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