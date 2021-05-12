Новини

Кабмін створив Бюро економічної безпеки, - Шмигаль

3 98229
Кабмін створив Бюро економічної безпеки, - Шмигаль
Кабмін прийняв постанову про створення Бюро економічної безпеки.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюро економічної безпеки - створено. БЕБ отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатися всіма злочинами у сфері економіки", - прокоментував прем'єр прийняття постанови про створення Бюро економічної безпеки.

Раніше Шмигаль також зазначив, що в ході сьогоднішнього засідання Кабмін прийме постанову про створення Бюро економічної безпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет обрав у комісію з призначення глави Бюро економічної безпеки рекомендованих Гетманцевим кандидатів. Решту взагалі не запросили на засідання, - ЗМІ. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Mykhailo Stepanov
    все к чему прикасается Шмыгаль превращается в говно
  • Andriy Kalnyshevsky
    Нарешті!
    Тепер у Шмигаля буде своє бюро яке рослідуватиме діяльність Шмигаля.
  • Igor Budnik b2adf589
    Что вы еще , зеленые придурки не создали? Лигу сексуальных реформ, верховный троллейбусный совет, или антикоррупционную рыгаловку?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини