Кабмін створив Бюро економічної безпеки, - Шмигаль
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Кабмін прийняв постанову про створення Бюро економічної безпеки.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Бюро економічної безпеки - створено. БЕБ отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатися всіма злочинами у сфері економіки", - прокоментував прем'єр прийняття постанови про створення Бюро економічної безпеки.
Раніше Шмигаль також зазначив, що в ході сьогоднішнього засідання Кабмін прийме постанову про створення Бюро економічної безпеки.