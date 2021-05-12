Вручено підозри чинному та ексзаступнику директора "Спецжитлофонду" за результатами сьогоднішніх обшуків, - прокуратура
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами слідчих дій, які розпочалися сьогодні зранку та на цей час тривають в офісах Комунального підприємства "Спецжитлофонд" та підрядних фірмах, вручено повідомлення про підозру трьом особам, а саме: заступнику КП Спецжитлофонд; колишньому заступнику КП Спецжитлофонд; директору підрядної фірми", - уточнила вона.
За словами Максимець, їх підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету, які виділялися на будівництво та реконструкцію інженерних мереж у сумі майже 10,5 млн грн.
"Крім того, у ході обшуків вилучено фінансову документацію та чорнові записи. Слідчі дії тривають", - додала прессекретарка.
Раніше повідомлялося про обшуки в "Спецжитлофонді" у Києві за фактом розкрадання понад 10,5 млн грн.