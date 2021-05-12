Підозра Медведчуку і Козаку не спровокує загострення на Донбасі, - "слуга народу" Веніславський

Підозра в державній зраді народним депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку не спровокує ескалацію бойових дій на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник президента у КСУ, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Я думаю, що інтереси конкретної особи, яка діяла всупереч інтересам української держави, навряд чи стануть підставою для якогось загострення на сході України. Воно може розглядатися як компонент всіх складових, які можуть спонукати чи спровокувати Російську Федерацію на якісь більш агресивні дії, але при тій одностайній підтримці країн Заходу, яку ми зараз маємо, я думаю, що навряд чи гарячі голови в Кремлі використають кейс пана Медведчука і пана Козака для того, щоб якимсь чином загострити ситуацію", - заявив парламентар.

Коментуючи юридичні перспективи справи проти нардепів від ОПЖЗ, представник президента в КСУ зазначив:

"Кримінально-процесуальне законодавство України дозволяє вчиняти відповідні слідчі дії за наявності або навіть при відсутності підозрюваного в кримінально карному діянні, тим більше, пан Медведчук заявив, що він готовий відстоювати свої інтереси самостійно, він з'явиться на допити для вручення підозри. Тому будемо очікувати, як буде далі розвиватися ситуація. Але юридичних підстав, які ми вчора отримали з вуст генерального прокурора, голови Служби безпеки України, більш ніж достатньо для того, щоб бути переконаним, що ці справи мають юридичну і судову перспективу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"