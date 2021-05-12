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Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки

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Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки
Сумку з грошима і картками злодії винесли, поки пасажири спали, а потім розплатилися карткою депутата в продуктовому магазині в Жмеринці. Їх уже затримали.

Про це Гончаренко розповів у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ. Пограбування сталося, коли нардеп їхав на Рівненщину поїздом "Одеса-Ковель".

"В час, коли всі в поїзді зазвичай мирно сплять, крадіям вдалося поцупити у мене сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень і банківські картки. Зранку, одразу після того, як прокинувся, я помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, крадії не надто обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу АТБ в Жмеринці", - написав він.

Гончаренко подякував співробітникам жмеринської поліції - вони в той же день затримали злодіїв і повернули нардепу банківські карти.

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"А вам, друзі, хочу нагадати: будьте обачними, щоб не потрапляти в подібні ситуації. Береженого Бог береже!" - додав Гончаренко.

Депутата ЄС Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки 01

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Топ коментарі

  • Привет
    Жадность фраера сгубила...20 штук ниличными взял...но за бутылку волки картой ворованой рассчитался..
  • aleks kyb
    Явно зетипиллы обокрали. Контингент не особо отягощенный интеллектом. Так идите воруйте у Бубочки. Он вам там наобещал лапши на ваши рага.
  • Стас Белов e99fbf21
    Скорее всего они это делали не в первый раз. Просто в этот раз они обнесли не того кого надо... То как быстро полиция и тем более Жмеринская нашла их, свидетельствует от том что они знали кого ищут. За день по записям на камерах установить личность, место пребывания, задержать и вернуть карточки... По любому полицаи знали кто этим промышляет и более того оформят они все так что уже завтра будут расплачиваться уже другими карточками, кого то по проще...
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