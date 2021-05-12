"Або буде результат, або вас не буде на ваших посадах", - Гетманцев закликав податківців ефективніше боротися з нелегальним ринком палива

У парламенті на межі терпіння стосовно податківців з питання боротьби з ринком нелегального палива.

Глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував фіскалів за недолік результатів, повідомляє аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн у своїй колонці на сайті Новое время.

"Напередодні Великодня Гетманцев провів у прямому ефірі засідання свого комітету, запросивши для обговорення проблеми паливного ринку представників Мінфіну, Податкової і Фіскальної служб, Держбюро розслідувань, Генпрокуратури, СБУ, МВС і Нацполіції. В результаті це стало публічною демонстрацією слабкості, а, можливо, і відвертого саботажу силовиків", - зазначає Артем Куюн.

На думку Куюна, терпіння щодо податківців в парламенті вже на межі. Це обумовлено відсутністю видимих ​​результатів з тіньовим ринком палива.

"Або буде результат, або вас не буде на ваших посадах", - Куюн наводить слова глави комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, адресовані до фіскалів і силовиків.

За словами Артема Куюна, весь ринок бачить, як щомісяця в Україну заїжджають тисячі тонн октанозбільшувальних компонентів бензину під виглядом безакцизних розчинників, але цього абсолютно не можуть або не хочуть побачити в Державній податковій службі.

"У 2020 році компанія "Катма груп", яка постачає паливо в мережу БРСМ, імпортувала 2 000 тонн монометиланіліну (ММА) — токсичного октанозбільшувального компонента, забороненого не тільки в Україні, але й у Європі і США. Цього об'єму достатньо, щоб в кустарних умовах зробити 200 тис. тонн високооктанового бензину, який вже повністю або частково вироблений і випущений в оборот. Але до цього немає діла ні митниці, ні податковій і фіскальній службам, ні Мінфіну. Дивовижна сліпота", - пише Куюн.

Як повідомлялося раніше, за оцінками експертів Консалтингової групи А-95, ренесанс схем нелегального виробництва нафтопродуктів і махінації при реалізації палива через АЗС вимиє в 2021 році з держбюджету понад 22 млрд грн. І це тільки акциз і ПДВ, тоді як втрати на податок на прибуток, який занижують за допомогою фіктивного споживання нафтопродуктів, зарплатних податках (на нелегальних АЗС "білих" зарплат не платять) та інших не піддаються обчисленню.