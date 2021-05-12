Тим, хто записався на вакцинацію через "Дію", почнуть робити щеплення від COVID-19 вже на цих вихідних, - Шмигаль

Уже в ці вихідні українці, які записалися через "Дію" у кабінет вакцинації, зможуть зробити щеплення від коронавірусу.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Всіх, хто записався на щеплення через портал або додаток "Дія", вакцинуватимуть на вихідних. Вчора така ініціатива була підтримана на нараді з президентом. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення в кабінети щеплень", - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що вчора Світовий банк виділив Україні 90 млн доларів, які, зокрема, будуть направлені на кампанію з вакцинації.

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