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62% жителів РФ не хочуть робити щеплення російською вакциною Sputnik V, - опитування "Левада-центру"

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62% жителів РФ не хочуть робити щеплення російською вакциною Sputnik V, - опитування "Левада-центру"
Велика частина жителів РФ (62%) проти того, щоб робити щеплення від COVID-19 вакциною Sputnik V.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російською соціологічною компанією Левада-центр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Вакцинуватися російським препаратом виявилися готові тільки 26% опитаних, 10% вже зробили щеплення Sputnik V, ще близько 2% - проти будь-яких вакцин в цілому.

62% жителів РФ не хочуть робити щеплення російською вакциною Sputnik V, - опитування Левада-центру 01

Примітно, що кількість росіян, який довіряють вітчизняній вакцині, почала стрімко зменшуватися. У серпні 2020 року Sputnik V довіряли приблизно 38% респондентів (зараз 26%), не довіряли - близько 54% ​​(зараз 62%).

При цьому, найбільшою популярністю російська вакцина користується у людей старшого покоління, найменшою - у молоді.

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62% жителів РФ не хочуть робити щеплення російською вакциною Sputnik V, - опитування Левада-центру 02

Опитування проводилося 22-28 квітня за допомогою особистих інтерв'ю, було опитано 1614 осіб старше 18 років в 137 населених пунктах РФ. Похибка - не більше 3,4%.

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Топ коментарі

  • Александр b9c4d8fd
    Ну так прививайте їх Новічком, які проблєми?
  • Ksenia VB
    А чьо так ?
    Не довіряють ? Дивно... хіба хутін не вколовся тим спутніком ?
    Шота москалі запідозрили 62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2787
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Мультики не заходят даже сколеноразогнутым скотам
    62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2899
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