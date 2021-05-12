62% жителів РФ не хочуть робити щеплення російською вакциною Sputnik V, - опитування "Левада-центру"
3 33531
Велика частина жителів РФ (62%) проти того, щоб робити щеплення від COVID-19 вакциною Sputnik V.
Про це свідчать результати опитування, проведеного російською соціологічною компанією Левада-центр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Вакцинуватися російським препаратом виявилися готові тільки 26% опитаних, 10% вже зробили щеплення Sputnik V, ще близько 2% - проти будь-яких вакцин в цілому.
Примітно, що кількість росіян, який довіряють вітчизняній вакцині, почала стрімко зменшуватися. У серпні 2020 року Sputnik V довіряли приблизно 38% респондентів (зараз 26%), не довіряли - близько 54% (зараз 62%).
При цьому, найбільшою популярністю російська вакцина користується у людей старшого покоління, найменшою - у молоді.