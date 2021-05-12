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Проводяться обшуки в "Київавтодорі", - прокуратура

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Проводяться обшуки в "Київавтодорі", - прокуратура
Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС в м.Києві проводить обшуки в Комунальній корпорації "Київавтодор" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з ремонту доріг у Києві на суму понад 18 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія - регулярний переможець тендерів на проведення робіт на замовлення Комунальної корпорації "Київавтодор " на загальну суму понад 1, 9 млрд грн., здійснювала роботи по ремонту дорожнього покриття столиці.

При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові з службовими особами КК "Київавтодор", зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт.

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Під час проведених напередодні обшуків у підрядних організацій, задіяних в протиправній схемі, були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти на суму понад 7 млн грн, комп’ютерна техніка та печатки підприємств.

12 травня 2021 року за адресою комунальної корпорації "Київавтодор" проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

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Топ коментарі

  • Александр b9c4d8fd
    Запузырилось, забулькало в зловонной клоаке, бывшей по совместительству силовыми органами Украины. Результат предсказуем - посадят в крайнем случае водилу самосвала, который на дачу асфальта пол машины продал. Остальное как всегда - поймали, показали, поцеловали, отпустили.
  • vadym sestritsyn
    Операция прикрытия Великого Крадівництва!
  • Li Quan
    У тестя зеленского тоже обыски будут или как?
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