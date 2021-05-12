Росія прискорює "паспортизацію" жителів ОРДЛО, - Денісова

Паспорти РФ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей поки отримали майже 600 тисячі українських громадян.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова за результатами зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данії в Україні Оле Егбергом Міккельсеном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звернула увагу на той факт, що Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює, свою політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду територіях України... Зокрема, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей - паспорти там отримали майже 600 тисячі українських громадян - це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом - якщо ти не отримуєш паспорт – ти не працюєш", - поінформувала Денісова.

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Вона зазначила, що окупаційна влада Криму, зокрема, змушує вчителів, інших працівників шкіл та членів їхніх родин до обов’язкової реєстрації на "тренувальне всеросійське онлайн голосування на виборах до Держдуми Росії". "Освітян зобов’язують підтверджувати факти реєстрації скріншотами. У разі невиконання цієї процедури, окупаційна влада погрожує їм звільненням. Переконана - це здійснюється з метою подальшої реалізації суб’єктності Криму в складі РФ", - уточнила Денісова.