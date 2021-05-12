В "кишеньковому" Баришівському суді Коломойського залишився лише один суддя, та й той - відсторонений від правосуддя Лисюк, - журналістка Єгошина

Дисциплінарна палата ВРП звільнила суддю Коваленка, і після цього в скандальному Баришівському суді, відомим рішеннями на користь Коломойського, залишився всього один суддя, та і той - відсторонений від правосуддя.

Про це пише у фейсбуці журналістка Валерія Єгошина, інформує Цензор.НЕТ. Рішення ВРП вона називає "жирною (і приємною)" точкою в історії з Баришівського суду.

"Той самий провінційний суд, який грав на руку олігарху Коломойському. На момент кількох наших розслідувань він складався з трьох суддів: голови суду Лисюка, якому заборонили здійснювати правосуддя; судді Литвиненко, яка заборонила літакам літати; та судді Коваленка, який раптом заборонив заступниці голови Нацбанку Рожковій виконувати свої обов'язки", - нагадала Єгошина, додавши, що також цей суд зіграв роль і в справі "Укрнафти".

Першою, за словами Єгошиної, звалилася кар'єра судді Литвиненко: після рішення проти SkyUp Airlines її рекомендували звільнити, а за справу взялося ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про збільшення витрат на суди

Далі ВРП взялася за суддю Коваленка, який заборонив заступниці голови НБУ Рожковій виконувати свої обов'язки.

"Він переконував ВРП, що його треба пробачити за (неадекватне) неправосудне рішення по Рожковій так: "розумів, що щось тут слизьке, але розраховував розібратись потім"; "Вважав, що забороняє посадовій особі корупційні дії"; "Емоційно сприйняв заяву"; "Думав в апеляції виправлять"; "Працював по збірці законів, яку дала дружина голови суду - вона працювала в банку" тощо", - пише Єгошина.

Ці аргументи не переконали ВРП, і дисциплінарна палата звільнила Коваленка. Таким чином скоро в суді залишиться тільки відсторонений від правосуддя Лисюк, якого зараз судять за хабар.

"Я не знаю, що буде далі із зачарованим Баришівський судом, якщо Спеціалізована антикорупційна прокуратура виграє у справі Лисюка. Але чомусь відчуваю, що все йде як треба", - підсумувала Єгошина.









