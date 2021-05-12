Небо Ізраїлю - все в ракетах. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав негайно зупинити ескалацію конфлікту в Ізраїлі заради життя людей.

Про це Зеленський написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, з 10 травня, коли почалися масовані обстріли території Ізраїлю з Гази, в країні загинули щонайменше п'ять осіб. За даними Міноборони Ізраїлю, радикали бойового крила ХАМАС Бригади Іззеддіна аль-Кассама і Ісламського джихаду випустили понад 1000 ракет.

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