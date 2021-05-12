Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося

Президент Росії Володимир Путін сприймає підозру в державній зраді нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку як акт агресії США проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Сергій Гармаш.

На запитання, чи може справа проти Медведчука вплинути на переговори щодо Донбасу, учасник ТКГ відповів: "Думаю, що саме на переговорах взагалі ніяк не відіб'ється, оскільки специфіка "мінського процесу" відірвана від реального життя, йде за своїми законами. А ось на ситуації на Донбасі цей процес з Медведчуком міг би відбитися. Мені здається, що в Путіна зараз трошки зв'язані руки. Так співпало, чи не співпало, що оголошення підозри Медведчуку відбулося після візиту Блінкена (держсекретаря США - ред.) до України. Оскільки російська влада впевнена, що Україна настільки несамостійна, що все робить тільки з подачі США, швидше за все, влада Росії зараз розглядає цей акт як акт агресії США проти російського керівництва, такий виклик Путіну".

За словами Гармаша, Путін зараз не може відповісти на цей виклик так, як йому б хотілося, тому що тривають переговори про його зустріч з Байденом.

"Найближчим часом я не очікую більшої ескалації, ніж вона зараз є, а якщо вона буде, навряд чи це буде пов'язано з переслідуванням Медведчука", - додав він.

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