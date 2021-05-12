Шабунін: Атака Єрмака на реформу корпоративного управління краде євроатлантичне майбутнє України
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Західні партнери не зобов'язані приймати в НАТО і ЄС Україну, влада якої сама атакує реформи.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав слова прем'єр-міністра Шмигаля, який заявив, що "Ми не зобов'язані переконувати наших партнерів у законності наших рішень".
"Західні партнери: Ок, fair enough. Але і ми не зобов'язані приймати Україну в НАТО і ЄС", - написав Шабунін.
"Атака команди Зеленського (саме Єрмака) на цю (або інші ключові реформи) краде не тільки наші гроші, а й євроатлантичне майбутнє України", - додав Шабунін.