Новини

Шабунін: Атака Єрмака на реформу корпоративного управління краде євроатлантичне майбутнє України

3 21429
Шабунін: Атака Єрмака на реформу корпоративного управління краде євроатлантичне майбутнє України
Західні партнери не зобов'язані приймати в НАТО і ЄС Україну, влада якої сама атакує реформи.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав слова прем'єр-міністра Шмигаля, який заявив, що "Ми не зобов'язані переконувати наших партнерів у законності наших рішень".

"Західні партнери: Ок, fair enough. Але і ми не зобов'язані приймати Україну в НАТО і ЄС", - написав Шабунін.

Читайте також: Венеціанська комісія підтримала законопроєкт про тюремний термін за брехню в деклараціях і пропонує зобов'язати повторно подати е-декларації за 2020 рік, - Шабунін

"Атака команди Зеленського (саме Єрмака) на цю (або інші ключові реформи) краде не тільки наші гроші, а й євроатлантичне майбутнє України", - додав Шабунін.

Шабунін: Атака Єрмака на реформу корпоративного управління краде євроатлантичне майбутнє України 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Rhodesian
    А кто это недоразумение выбрал? Шабунин, за кого топил в 2019 ?!
  • саша паламарчук
    Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины - Цензор.НЕТ 6525
  • Король Літр
    Так они ж этого и добиваются. Или кто-то еще думает, что Ермак-Кремлевский в НАТО хочет?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини