Найманці РФ порушили режим припинення вогню поблизу Новгородського, Авдіївки і Мирного, - штаб ООС
1 2939
Російські найманці порушили три рази режим припинення вогню на Донбасі від початку доби, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку доби зафіксовано 3 порушення з боку російських окупантів. Поблизу населеного пункту Новгородське найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Недалеко від селища Мирне противник зробив обстріл з протитанкових ракетних комплексів. У районі Авдіївки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів", - сказано в повідомленні.
У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - додали в штабі ООС.