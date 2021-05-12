Перший турецький безпілотник Bayraktar цього року отримають ВМС України
Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" повідомив командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Військово-морські сили, як і інші види/роди військ Збройних сил, як і весь цивілізований світ, переходять на безпілотні технології. Це крок вперед. І в цьому році у складі ВМС ми будемо мати перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar, який буде застосовуватись як в Чорному, так і Азовському морях в інтересах як надводних сил, так і морської піхоти. В подальшому ми плануємо закупати в інтересах ВМС безпілотні протимінні системи, які дуже оптимальні і по ціні, і по ефективності застосування", - заявив Неїжпапа.
Він наголосив, що надалі приділятиметься більше уваги безпілотним можливостям Військово-морських сил ЗСУ.
Bayraktar TB2 - турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".