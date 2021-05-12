Медведчук: Високопосадовці пропонували мені покинути країну. ВIДЕО

Підозрюваний у державній зраді глава політради ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що високопосадовці вже впродовж декількох місяців пропонують йому залишити країну.

Про це він сказав журналістам після відвідування Офісу генпрокурора, де ознайомився з підозрою, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж останніх кількох місяців мені пропонують навіть високі посадові особи, передають про те, що краще за все, напевно, мені треба залишити, десь відпочити або відвідати. Я відповів їм і відповідаю вам: ніхто цього не дочекається", - сказав Медведчук .

Він підкреслив, що не збирається їхати з України.

Адвокат Медведчука Богдан Коваль додав, що його підзахисному пред'явили підозри за ст. 111 (державна зрада) і ст. 438 (порушення звичаїв війни).

Сам Медведчук прокоментував це так: "У вас можуть бути різні питання з приводу тих звинувачень, які викладені в підозрі, але вже адвокат сказав - є 5 томів, і ці 5 томів ми будемо вивчати і далі робитимемо відповідні висновки".

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили.