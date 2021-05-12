Міноборони пропонує укладати контракти на службу в ЗСУ як мінімум на 3 роки

Міністерство оборони пропонує відмовитися від короткострокових контрактів на службу в Збройних силах України та укладати їх на термін як мінімум 3 роки.

Про це заступник міністра оборони України Олександр Миронюк повідомив на форумі "Україна 30. Безпека країни", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ти ставишся до цього (контракту. - Ред.) як "заробітчанин", то підписуєш на 6 місяців, на один рік, на два роки... Але від цього втрачає держава. Тому зараз Міноборони веде роботу щодо внесення змін: ми вважаємо, що контракти слід підписуватися не менше ніж на 3 роки", - сказав він.

Миронюк зазначив, що служба за контрактом має бути покликанням, але держава зобов'язана давати повний пакет забезпечення, і робота над цим активно ведеться.

"А взагалі-то, звичайно, краще було б, якби люди підписували контракти на 5-10 років. Але вони повинні мати мотивацію, соціальний захист і забезпечення, щоб служба у Збройних силах України була привабливою", - сказав заступник міністра.

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