На Закарпатті на хабарі 250 тис. грн упіймалися двоє співробітників Державної податкової служби, - ДБР. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Начальник відділу і головний державний ревізор-інспектор ГУ Державної податкової служби України в Закарпатській області вимагали 250 тис. грн від суб'єкта господарської діяльності за звільнення від сплати 980 тис. гривень податку, а також супутніх штрафних санкцій.
12 травня, під час отримання частини хабаря в сумі 180 тис. гривень, податківців затримали в порядку реалізації ст. 208 КПК України.
Зараз вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України), а також про обрання щодо них запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.