Більш ніж у 7 млн ​​українців є родичі та друзі з алко- та наркозалежністю, - "Український інститут майбутнього"

Тих, хто має залежність від алкоголю або наркотиків, могли б лікувати в реабілітаційних центрах за державний рахунок. Для цього питання потрібно врегулювати законодавчо.

Про це Цензор.НЕТ розповіла співдиректор проєкту "Наркотична й алкогольна залежність: безпека суспільства, захист неповнолітніх, психічне здоров'я" Анна Міщенко.

За її словами, національне опитування показало, що кожен десятий українець зустрічався з наркотичною залежністю серед членів сім'ї, родичів, друзів, сусідів або колег по роботі, а кожен п'ятий - з алкогольною залежністю.

Значна частина людей із залежностями має психічні розлади і потребує лікування. Але перебування в реабілітаційних центрах можуть дозволити собі не всі сім'ї, адже це дорого.

"Ми хочемо спільно з центральними органами влади, міжнародними партнерами розробити державну програму, підкріпити її законодавчо, щоб людей, які мають психічні розлади внаслідок вживання наркотиків і алкоголю, лікували за державний рахунок після проходження медичного обстеження. Йдеться про людей, які проявляють агресивну поведінку, становлять небезпеку для своїх близьких, порушують громадський порядок", - пояснила Міщенко.

Цю законодавчу ініціативу представлять на Міжнародній конференції з питань наркотичної та алкогольної залежності, організованій спільно з Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, Міністерством внутрішніх справ, Українським інститутом майбутнього і соціальною ініціативою "У_Міщенко. Соціальний діалог". Конференція пройде в онлайн режимі 13-14 травня.

"Ми також презентуємо законодавчу ініціативу про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексу України та інші законодавчі акти щодо лікування і реабілітації осіб з наркотичною або алкогольною залежністю", - розповіла Міщенко.

Вона додала, що за підсумками конференції між Українським інститутом майбутнього, центральними органами виконавчої влади, правозахисними організаціями та міжнародними інституціями буде підписано меморандум, спрямований на профілактику розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин та їх негативних наслідків, забезпечення якісного доступного лікування та реабілітації осіб з такими розладами, їх соціальної реінтеграції в інтересах психічного здоров'я, охорони дитинства та громадської безпеки, а також суворе дотримання прав людини щодо цих осіб, запобігання тортур і експлуатації, втягування в злочинну діяльність. Завдання кожного блоку конференції не просто актуалізувати проблематику, включивши в обговорення фахівців різних напрямків, а й напрацювати конкретний план дій щодо вирішення зазначених проблем.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що на конференції говоритимуть зокрема про дитячу залежність, і запросив приєднатися до дискусії експертів і всіх зацікавлених. Для участі в конференції необхідно зареєструватися за посиланням: http://socialdialogue.com.ua.

Глава Комітету ВР з правоохоронної діяльності Денис Монастирський розповів Цензор.НЕТ, що більшість крадіжок скоюють наркозалежні. Вони потребують лікування, але в Україні не врегульовано процедуру, яка дозволяла б відправляти таких людей не в тюрми, а в реабілітаційні центри, зокрема закритого типу.

"Діяльність окремих реабілітаційних центрів дуже часто підпадає під такі статті Кримінального кодексу, які стосуються викрадення людей, примусового обмеження свободи, торгівлі людьми, - пояснює нардеп. - Навколо центрів спалахують скандали, вони потрапляють у ЗМІ, центри закривають. Але суть у тому, що немає системного підходу до вирішення цієї проблеми і його потрібно напрацювати. Тому ми вирішили запросити до діалогу міжнародних експертів, щоб спільно з ними та правоохоронцями розібратися, як це вирішується в інших країнах. Особисто мені подобається практика, коли наркозалежний, який вчинив злочин, у разі, якщо його вина доведена, може, в окремих випадках, вибрати: відбувати покарання в місцях позбавлення волі чи добровільно проходить лікування в реабцентрі".

Пряма трансляція конференції розпочнеться 13 травня о 09:30 на YouTube-каналі: Ukrainian Institute for the Future за посиланням: https://youtu.be/cOVhpd9Pldo.