Норвегія виключила вакцину AstraZeneca з програми вакцинації населення від COVID-19
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Норвегія не поновить використання вакцини проти COVID-19 виробництва AstraZeneca через ризик виникнення рідкісних, але серйозних побічних ефектів.
Про це заявила прем'єр-міністр Ерна Сольберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Уряд прийшов до висновку, що AstraZeneca буде назавжди виключена з норвезької програми вакцинації", - заявила Сольберг.
Ліквідувати вакцину Норвегія не планує. Її залишать на випадок, якщо ситуація буде критичною.
Нагадуємо, 11 березня, влада Норвегії прийняла рішення призупинити використання вакцини AstraZeneca через можливі побічні ефекти.