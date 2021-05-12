Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди"

Заяви Росії щодо намірів видобутку води зі свердловин в Азовському морі можуть бути "проявом політики інформаційної пропаганди".

Про це повідомили у представництві президента Зеленського у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Цілком імовірним є те, що заяви щодо намірів видобутку води шляхом буріння державою-окупантом в Азовському морі є черговим проявом політики інформаційної пропаганди. Представництво систематично відслідковує всі незаконні дії держави-окупанта, зокрема й в акваторії Азовського моря, спрямовані на видобуток водних ресурсів, що є черговим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України та може мати негативні наслідки для екології та навколишнього середовища", – йдеться в повідомленні.

У представництві президента зазначили, що, згідно з даними державного обліку водокористування, питні та господарсько-побутові потреби населення Криму можна забезпечити місцевим стоком навіть у посушливі роки. Однак для Росії необхідно "отримання додаткових джерел водних ресурсів", насамперед "з метою розгортання та забезпечення промисловості і військово-промислового комплексу, утримання та збільшення військового контингенту на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та міста Севастополя".

Нагадаємо, в березні Росія заявила, що буде бурити свердловини в Азовському морі для водопостачання окупованого Криму. У квітні стало відомо, що на пошук джерел питної води під Азовським морем в 2021 році Росія витратить 70 млн рублів.