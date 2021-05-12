МЗС рекомендує українцям уникати поїздок в Ізраїль і Палестину

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю та на палестинські території у зв’язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння, що супроводжується ракетно-мінометними обстрілами населених пунктів та масовими заворушеннями в багатьох містах Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Тим громадянам, які перебувають на території Ізраїлю та Палестини, слід дотримуватися правил особистої безпеки, уважно відстежувати повідомлення та роз’яснення місцевих компетентних органів та їх представників, а також неухильно виконувати їхні вимоги та інструкції", - говориться в рекомендаціях.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, необхідно звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль (телефон екстреного зв’язку +972-546-676-782), дипломатичної установи України в Палестині (телефон екстреного зв’язку: +972-59-969-95-61) або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за телефоном: +38 044 238-16-57.

У МЗС нагадали, що залишається чинним рішення уряду Держави Ізраїль щодо заборони в’їзду на територію країни іноземців з території України, в т.ч. громадян України, у контексті епідеміологічної ситуації.

Як повідомлялося, 10 травня почалися масовані обстріли території Ізраїлю з Гази. За даними Міноборони Ізраїлю, радикали бойового крила ХАМАС Бригади Іззеддіна аль-Кассама і Ісламського джихаду випустили понад 1000 ракет. За повідомленнями, внаслідок обстрілу загинуло понад 40 палестинців, зокрема 13 дітей, і щонайменше шість ізраїльтян, близько 500 осіб зазнали поранень.