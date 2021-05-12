Ініціатор геноциду в Сребрениці Караджич відбуватиме довічний термін у британській в'язниці, - глава МЗС Рааб

Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич, засуджений на довічний термін за геноцид у Сребрениці, проведе його у в'язниці Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на британське МЗС.

"Велика Британія погодилася, щоб Радована Караджича, засудженого за геноцид у Сребрениці, перевели в британську в'язницю для відбування терміну", - сказано в заяві глави МЗС Великої Британії Домініка Раабе.

Нагадаємо, Радован Караджич у 1980-х заснував Сербську демократичну партію, а в 1992 став першим президентом Республіки Сербської. Цей пост він займав до 1996 року. Під час громадянської війни на території Боснії і Герцеговини Караджич був політичним лідером боснійських сербів.

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У липні 2008 року його затримали в Белграді, а в жовтні наступного року над ним стартував судовий процес.

У грудні 2016 року Караджич направив апеляцію на винесений у березні 2016 вирок тодішнього Міжнародного трибуналу по колишній Югославії, відповідно до якого його було засуджено на 40 років тюремного ув'язнення за звинуваченням "у геноциді в Сребрениці і злочинах проти людяності в Боснії і Герцеговині в період 1992-1995 рр.", де в липні 1995 року було вбито близько 7,5 тис. осіб.

У 2019 апеляційна палата Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів у Гаазі (МОМУТ) посилила вирок щодо Караджича і засудила його до довічного ув'язнення.

Де саме Караджичу відбувати свій довічний термін, суд у Гаазі не вирішив. Колишнього лідера боснійських сербів має прийняти одна з країн, які уклали з ООН угоду про приведення у виконання вироків міжнародного кримінального трибуналу. Серед них Австрія, Британія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Польща і Швеція.