Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей

Президент України Володимир Зеленський запропонував художнику Івану Марчуку для розміщення його персонального музею будівлю колишнього американського посольства, яке зараз належить ДУС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський разом з дружиною відвідали ретроспективну виставку народного художника України Івана Марчука в Музеї історії Києва та привітали митця з 85-річним ювілеєм.

Президент звернув увагу на те, що Іван Марчук наразі шукає будівлю для створення музею. Глава держави запропонував будівлю, що нині належить Державному управлінню справами.

"Це раніше було американське посольство. Подивіться, і якщо вам сподобається, ми готові відремонтувати та зробити музей. Будівля велика, є подвір'я. Було б круто для України, щоб люди могли відвідувати ваш музей", – зазначив Зеленський.

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Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу "100 геніїв сучасності" британської газети The Daily Telegraph. Доробок митця налічує близько 5000 творів